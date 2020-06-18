Kısa vadeli dış borçlar nisanda geriledi

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 6,8 azalışla 115,2 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku Nisan'da 2019 sonuna kıyasla yüzde 6,8 azalarak 115,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,9 azalarak 53,5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,2 gerileyerek 52,4 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, Nisan'da 2019 sonuna göre yüzde 9,6 azalarak 7 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı ise yüzde 0,9 azalışla 20,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17,6 düşüşle 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da yüzde 4,5 artışla 14,2 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, Nisan'da 2019 sonuna göre yüzde 9,5 azalarak 45,8 milyar dolara düştü.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 81,1 milyar dolar

Nisan'da 2019 sonuna göre, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 1 azalarak 24,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,1 gerileyerek 81,1 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 4,3 azalışla 43,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,3 düşüşle 70,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 185,1 artarak Nisan'da 191 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 301 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 47,2'sini dolar, yüzde 29,7'sini avro, yüzde 14,4'ünü TL ve yüzde 8,7'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,9, Merkez Bankası'nın yüzde 5,7, özel sektörün ise yüzde 70,4 paya sahip olduğu gözlendi.