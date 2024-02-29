Kişi başı gelir, dolar bazında zirve yaptı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2023 yılında kişi başı gelir 13 bin 110 dolar olarak hesaplandı. Böylelikle dolar cinsi kişi başı gelirde rekor kırıldı.

29.02.2024 12:19:300
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Kişi başı gelir, dolar bazında zirve yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2023'te 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarken, kişi başı gelirde de rekor seviye görüldü.

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı. Kişi başı gelir daha önce 2016'da 12 bin 600 dolar seviyesiyle rekor kırmıştı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 304 milyar 402 milyon olarak gerçekleşti.

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