KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu!

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2023 yılının 2. çeyreği itibarıyla 687 milyar 634 milyon 81 bin lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının 2. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı. Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 576 milyar 897 milyon 570 bin bin lira, dış borçları ise 110 milyar 736 milyon 511 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 687 milyar 634 milyon 81 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 211 milyar 112 milyon 736 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 174 milyar 454 milyon 499 bin lirayla gerçek/tüzel kişilerin, 121 milyar 253 milyon 787 bin lirayla ticari bankaların borçları izledi.

KİT'lerde bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 103 bin 776 kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 103 bin 776 kişi çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı. Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 103 bin 776 kişi çalışırken, bunların 103 bin 548'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 228'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 317'si memur, 43 bin 173'ü sözleşmeli, 42 bin 246'sı kapsam içi işçi, 3 bin 452'si kapsam dışı işçi, 10 bin 588'i ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.