KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu açıklandı

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla 932 milyar 675 milyon 221 bin lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılının 4. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı. Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 690 milyar 45 milyon 477 bin lira, dış borçları ise 242 milyar 629 milyon 744 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 932 milyar 675 milyon 221 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 273 milyar 252 milyon 493 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 188 milyar 51 milyon 217 bin lirayla ticari bankaların, 104 milyar 820 milyon 55 bin lirayla gerçek/tüzel kişilerin borçları izledi.































