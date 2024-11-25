Kıymetli maden rafinerileri listesine 3 yeni şirket eklendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilen kıymetli maden rafineri listesine 3 firma daha eklendi.

25.11.2024 16:37:000
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Kıymetli maden rafinerileri listesine 3 yeni şirket eklendi

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilgili tebliğ uyarınca, rafineri faaliyet izni altın, gümüş, platin ve paladyum için ayrı ayrı verilirken, izin verilen rafineriler Bakanlığın internet sitesinden ilan ediliyor.

Bu kapsamda, Ahlatcı Metal Rafineri AŞ'ye altın ve gümüş, Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri AŞ ile Altın Rafineri Dünyası AŞ'ye de altın için faaliyet izni verildi.

Öte yandan altın ve gümüş rafinaj faaliyetleri için Bakanlığa başvuruda bulunan rafinerilerin listesine de açıklamada yer verildi.




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