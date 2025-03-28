KKM 24,2 milyar dolara geriledi

DDKKM toplam stok bakiyesi şubatta 4,7 milyar dolar azalarak 28,9 milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.

28.03.2025 17:27:450
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KKM 24,2 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 24 milyar 200 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin şubat ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi şubatta 4,7 milyar dolar azalarak 28,9 milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,7 milyar dolar düşüşle 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2 milyar dolar azalarak 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara indi.



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