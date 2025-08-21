KKM azalmaya devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 15 Ağustos haftasında 458,5 milyar TL'den 440,56 milyar TL'ye geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları düşüş eğilimini sürdürdü.

15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 441 milyar TL olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki haftadaki 459 milyar TL seviyesinin altında kalırken, yılbaşına göre de belirgin bir gerilemeyi işaret ediyor. Yılbaşında 1 trilyon 109 milyar TL olan kur korumalı mevduat, aradan geçen sürede önemli ölçüde azalmış durumda.

Veriler, ekonomi yönetiminin KKM'den çıkışa yönelik attığı adımların etkili olduğunu gösteriyor. Hesaplardaki bu azalış, KKM'den normal mevduat ürünlerine ve diğer finansal enstrümanlara doğru bir yönelim olduğuna işaret ediyor.