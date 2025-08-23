KKM uygulaması sona erdi

TCMB, KKM hesaplarının açılış ve yenileme işlemlerini 23 Ağustos 2025’ten itibaren sonlandırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sonlandırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Ağustos 2025 itibarıyla KKM’de yeni hesap açılamayacak ve mevcut hesaplar vade sonunda yenilenmeyecek.

TCMB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.”

Açıklamada ayrıca, KKM’ye ilişkin TL’ye geçiş hedefinin kaldırıldığı ve zorunlu karşılık faiz ile komisyon düzenlemelerinin gözden geçirildiği belirtildi.

KKM uygulaması, Aralık 2021’de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından hayata geçirilmişti.