KKM'de düşüş eğilimi sürüyor

Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında düşüş eğilimi devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, bankacılık sistemindeki Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 489 milyar TL'ye geriledi.

Bu rakam, bir önceki haftaki 506 milyar TL'ye göre belirgin bir düşüşü işaret ederken, yılbaşı itibarıyla ulaşılan 1 trilyon 109 milyar TL'lik seviyeden bu yana yaşanan yarı yarıya küçülmeyi gözler önüne seriyor.