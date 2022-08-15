KKM’nin 5 aylık maliyeti: 60.6 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre bütçe, Temmuz'da 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayına ilişkin bütçe sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar kur korumalı TL mevduatın bütçeye maliyetinin temmuz ayında da arttığını ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre KKM’nin 5 ayda bütçeye maliyeti 60.6 milyar TL’ye ulaştı. Hazine sadece TL’den KKM’ye dönüşlerdeki yükü paylaşıyor. Bu veriye dövizden KKM’ye dönüşte Merkez Bankası’nın üstlendiği maliyet dahil değil. İlk KKM dönüşü bu ay itibariyle hızlanan şirketler yenilemede 3 ay vadeyi tercih ederken, ağustos bütçe sonuçlarında KKM’nin maliyetinin daha da artması bekleniyor.

Temmuz verilerine göre KKM’nin bütçeye maliyeti 23.4 milyar lira ve bu son 5 aydaki en yüklü maliyet oldu. Hazine verilerine göre KKM bütçeye martta 11.7 milyar TL, nisanda 4.5 milyar, mayısta 4.8 milyar TL, haziranda ise 16.2 milyar TL yük getirmişti. Öte yandan 5 Ağustos haftası itibariyle kur korumalı mevduat 1.17 trilyon TL'ye yükseldi.

Bütçe sonuçlarına göre ise temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,7 artışla 196 milyar 980 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 85 artarak 260 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Bütçe, temmuzda 64 milyar 19 milyon lira açık verdi. Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 432 milyar 850 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 1 trilyon 462 milyar 390 milyon liraya ulaştı. 7 aylık bütçe fazlası ise 29.5 milyar TL oldu.

Personel giderleri yüzde 108,1 arttı

Geçen yıl temmuzda bütçede 22 milyar 166 milyon lira faiz dışı açık oluşurken bu yıl temmuzda söz konusu rakam 47 milyar 325 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108 artarak 244 milyar 305 milyon liraya ulaştı. Temmuzda asgari ücretteki zammın da etkisiyle personel giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 108,1 artarak 63 milyar 843 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 613 milyar 641 milyon lira ödeneğin yüzde 10,4'ü kullanıldı.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın temmuz ayında 95 milyar 275 milyon lira iken bu yıl temmuzda yüzde 106,7 artarak 196 milyar 980 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 8,7 iken geçen ay yüzde 7,7 oldu. Vergi gelirleri tahsilatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,2 artarak 168 milyar 848 milyon liraya ulaştı.

Vergi türleri itibarıyla temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 74,1, kurumlar vergisi yüzde 106,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 101,3, özel tüketim vergisi yüzde 94,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 83,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 146,2, damga vergisi yüzde 68,8, harçlar yüzde 66,5, diğer vergiler tahsilatı yüzde 76,2 arttı.























