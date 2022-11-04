KKTC'de 4G ve 5G frekans ihalesini Turkcell'in şirketi kazandı

Kıbrıs Telekom, 16 milyon 462 bin 780 dolar + KDV teklif vererek 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak aldı.

Turkcell sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerleşik Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited (Kıbrıs Telekom) KKTC 4G ve 5G Frekans İhalesini kazandı.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı KKTC'de yerleşik Kıbrıs Telekom'un başvuruda bulunduğu IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi ("4G ve 5G İhalesi") dün gerçekleşmiş olup, resmi karar bugün tarafımıza ulaşmıştır '' denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Telekom'un ihalede 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz ve 3600 MHz frekanslarında toplam 247 MHz bant genişliğine 16 milyon 462 bin 780 dolar + KDV teklif vererek 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak almaya hak kazandığı belirtildi.