KKTC'de 4G ve 5G frekans ihalesini Turkcell'in şirketi kazandı

Kıbrıs Telekom, 16 milyon 462 bin 780 dolar + KDV teklif vererek 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak aldı.

4.11.2022 09:29:400
Paylaş Tweet Paylaş
KKTC'de 4G ve 5G frekans ihalesini Turkcell'in şirketi kazandı

Turkcell sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerleşik Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited (Kıbrıs Telekom) KKTC 4G ve 5G Frekans İhalesini kazandı.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı KKTC'de yerleşik Kıbrıs Telekom'un başvuruda bulunduğu IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi ("4G ve 5G İhalesi") dün gerçekleşmiş olup, resmi karar bugün tarafımıza ulaşmıştır '' denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Telekom'un ihalede 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz ve 3600 MHz frekanslarında toplam 247 MHz bant genişliğine 16 milyon 462 bin 780 dolar + KDV teklif vererek 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak almaya hak kazandığı belirtildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TCMB açıkladı: Enflasyonu yükselten grup hangisi?

TCMB açıkladı: Enflasyonu yükselten grup hangisi?

Sabancı Holding 9 aylık bilançosunu açıkladı

Sabancı Holding 9 aylık bilançosunu açıkladı

Ekonomiye ilişkin torba teklif TBMM'den geçti

Ekonomiye ilişkin torba teklif TBMM'den geçti

KKTC'de 4G ve 5G frekans ihalesini Turkcell'in şirketi kazandı

KKTC'de 4G ve 5G frekans ihalesini Turkcell'in şirketi kazandı

Amazon işe alımları durdurdu

Amazon işe alımları durdurdu

Küresel piyasalarda ABD'nin istihdam verileri bekleniyor

Küresel piyasalarda ABD'nin istihdam verileri bekleniyor

Yorum Yaz