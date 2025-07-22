KKTC'de merakla beklenen yeni asgari ücret belli oldu

KKTC'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılının ikinci asgari ücretini brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 olarak belirledi.

KKTC'de asgari ücrete ara zam olarak yüzde 17.79 oranında artış yapıldı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığındaki üçüncü toplantısında alınan karar işveren tarafının ret oyu vermesiyle oy çokluğuyla alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücreti şu şekilde açıkladı:

“Brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL, haftalık 11815, 84 TL, günlük 2363, 16 TL, saatlik 295,39 TL”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafı temsilcisi Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafı temsilcisi Cengiz Alp Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Bakanı Gardiyanoğlu, iş dünyasını rahatlatacak yasal adımların ağustos ayı içerisinde atılacağını, Başbakan Ünal Üstel'in süreci bizzat takip ettiğini ifade etti.