'KOBİ'ler kredi kartı resmini Whatsapp'tan atmaktan vazgeçmeli'

Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı, dünya genelinde iki milyar insanın mobil ödeme yaptığına dikkat çekerek, KOBİ ve işletmelerin kredi kartı resimlerini Whatsapp’tan atmaktan vazgeçmeleri ve ödeme kuruluşlarına yönelmeleri gerektiğini belirtti.

Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı, siber dolandırıcılığın hızla arttığını belirterek, “Bugün dünyaya baktığımızda iki milyar insan mobil ödeme yapıyor. Her yıl bu sayıya milyonlarca insan da dahil oluyor. Yeni nesile baktığımızda ise telefonları üzerinden mobil ödeme yapıyor. Öte yandan kurumların yaşadığı siber hacklenmeler ve saldırılar da artıyor. Ülkemizde aslında kredi kartıyla ödemeyi her alanda çok iyi kullanıyoruz. Özellikle pandemiyle beraber belli bir yaşın üstünde bunu çok kullanmaya başladı. Bu yaygınlaşma ile beraber internete açık olan kredi kart sayımız inanılmaz fazla. Burada riski gözeten bireyler sanal kartlar açarak bunu yönetmeye çalışıyor. Ama kurumlar tarafına baktığımızda durum böyle değil.” dedi.

Kart bilgileri uçsuz bucaksız dağılabiliyor

Kurumların kendi iç dünyasının içerisinde kredi kartı geçmesi zorunlu olan durumları olduğunu da sözlerine ekleyen Yapıcı, “Ülkemizde regülasyonlar var. 5 bin TL üzerinde nakit para almak yasak. Üreticiden toptancıya oradan perakendeye değinen bir dünya var. Kurumların en büyük problemi ve riskleri buralarda dolanıyor. Şirketlerin whatsapp, satış ve finans gruplarında bütün müşterilerinin kredi kartı resimleriyle dolu mail order dediğimiz o klasik yöntemle ödemeler alınıyor. Bu kartlar sonra imha edilmiyor, whatsapp'la beraber veriler yurtdışına çıkmış oluyor.” dedi.

KOBİ’ler risklerin farkında olmalı

Türkiye’deki regülasyonlarla beraber son on yılda çok büyüyen bir elektronik para ve ödeme kuruluşu alanı var. Dijitalleşme, şirketlerde personel üzerindeki gereksiz iş yükünü azaltılarak, hem finans departmanlarındaki hantal yapıların önüne geçiyor, hem de verilerin doğru ve hızlı şekilde sistemde işlenmesini sağlıyor. Hızın önem arz ettiği bu süreçte, hatasız bir finans süreci, doğru datayı, doğru analizi beraberinde getiriyor. İyi bir final için iyi bir ilk adım atılması gerekiyor. Günümüzde bu yolun dijitalleşmekten geçtiğini belirten Yapıcı; “Şirketlerin finans departmanlarındaki dijitalleşme süreçlerinde, Ödüyo olarak biz de, gerek Açık Bankacılık ve gerekse E-Tahsilat hizmetlerimizle, komple bir hizmet bütünlüğü sağlayarak, güvenli, hızlı ve dinamik yapımızla, şirketlerin dönüşüm süreçlerinde yanlarında oluyoruz. KOBİ’lerin de bu bilinçte olması gerekiyor. Bu sağlanmadığı sürece her zaman riskler çok büyük.” şeklinde konuştu.