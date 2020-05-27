KOBİ'lere yeni e-ticaret desteği

Ticaret Bakanı Pekcan, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına aldıklarını bildirdi.

27.05.2020 10:16:000
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KOBİ'lere yeni e-ticaret desteği

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kararın detaylarını Twitter hesabından paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiğine dikkati çeken Pekcan, dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini vurguladı.

Pekcan, kararın önemine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kararla firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz. Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek. Bakanlık olarak firmalarımızın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve yurt dışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz."

DESTEK TAVANLARI 8 BİN LİRA İLE 100 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanıyor.

Şirketlerin genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar desteklenecek. Şirketler, bu destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl yararlanabilecek. Söz konusu destek oranı bu yıl yüzde 80 olacak.

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