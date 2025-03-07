Koç Holding ne kadar temettü dağıtacak?

Koç Holding A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 6,88 TL, net 5,8480 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025.

Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2025 tarihli toplantısında; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.306.263.000 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 35.195.056.460,88 TL cari yıl kârı bulunduğu görülerek;

i. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için ayrılmaması;

VUK kayıtlarına göre elde edilen 35.195.056.460,88 TL cari yıl kârından 35.767.199,28 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 35.159.289.261,60 TL olduğu; ayrıca VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre söz konusu tutar haricinde 73.040.180.169,86 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakla birlikte, kayıtlarda toplam 73.040.180.169,86 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 35.159.289.261,60 TL tutarında net dağıtılabilir kârın bulunduğu;

TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 1.306.263.000 TL dağıtılabilir kâr elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 80.648.547,80 TL bağışın eklenmesi ile 1.386.911.547,80 TL birinci temettü matrahı oluştuğu; ayrıca 470.474.360.000 TL tutarında geçmiş yıl kârlarının bulunduğu görülmüş olup buna göre;

ii. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasına göre kâr dağıtımının;

- 69.345.577,39 TL Ortaklara birinci temettü,

- 23.000.000,00 TL Esas Sözleşmemizin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na,

- 35.384.042,93 TL Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,

- 1.178.533.379,68 TL Ortaklara ikinci temettü,

- 16.199.099.626,93 TL Ortaklara geçmiş yıllar kârlarından temettü, şeklinde gerçekleştirilmesi;

iii. Ortaklara ödenecek toplam 17.446.978.584,00 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;

iv. Ortaklara nakden ödenecek 17.446.978.584,00 TL temettü, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 35.384.042,93 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 23.000.000,00 TL olmak üzere toplam 17.505.362.627,93 TL tutarındaki nakit ödemelerin 1.306.263.000,00 TL tutarındaki kısmının TFRS'ye göre hesaplanan cari yıl kârından, 16.199.099.626,93 TL tutarındaki kısmının ise geçmiş yıl kârlarından karşılanması;

v. VUK'a göre tutulan kayıtlarda ise, 35.767.199,28 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari zararlarının cari yıl kârı ile mahsup edilmesi, bununla birlikte vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması ve toplam 17.505.362.627,93 TL tutarındaki nakit ödemelerin tamamının cari yıl kârından karşılanması,

vi. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %688 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 6,88 TL brüt=net nakit temettü; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %688 nispetinde 6,88 TL brüt, %584,8 nispetinde 5,8480 TL net nakit temettü ödenmesi;

vii. VUK'a göre tutulan kayıtlarda dağıtım sonrası bakiye tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması;

viii. Ödeme tarihinin 10 Nisan 2025 olarak tespit edilmesi; hususlarının Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

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