Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti

Koç Holding A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) genel kurul tarafından onaylanan temettü kararına ilişkin açıklama yaptı.

4.04.2025 09:42:500
Paylaş Tweet Paylaş
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti

Koç Holding A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) genel kurulca onaylanan temettü kararını duyurdu.

Koç Holding'den (KCHOL) KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 6,88 TL, net 5,8480 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kâr dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kâr dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kâr payı ödeme tarihinin 10 Nisan 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Çin'den ABD'ye misilleme: Yüzde 34

Çin'den ABD'ye misilleme: Yüzde 34

ABD'nin tarifelerinden en çok etkilenecek 2 ülke

ABD'nin tarifelerinden en çok etkilenecek 2 ülke

Trump'a, yeni tarifeler için dava açıldı

Trump'a, yeni tarifeler için dava açıldı

TOKİ, 44 ilde 552 arsa satacak

TOKİ, 44 ilde 552 arsa satacak

Senato onayladı: Mehmet Öz'ün yeni görevi

Senato onayladı: Mehmet Öz'ün yeni görevi

Yorum Yaz