Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti

Koç Holding A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) genel kurul tarafından onaylanan temettü kararına ilişkin açıklama yaptı.

Koç Holding A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) genel kurulca onaylanan temettü kararını duyurdu.

Koç Holding'den (KCHOL) KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 6,88 TL, net 5,8480 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kâr dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kâr dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kâr payı ödeme tarihinin 10 Nisan 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.