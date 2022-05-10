Koç Holding’ten ilk çeyrek rakamları

KAP'a verilen bilgilere göre ilk çeyrekte 152,1 milyar TL konsolide gelir elde edildi, net kâr yüzde 218 artarak 6 milyar 713 milyon TL oldu.

Koç Holding, bu yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL gelir elde ederken, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. 2022 yılının ilk çeyreğinde 6 milyar 713 milyon TL net dönem kârı elde eden holding, geçen yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 218 oranında artırdı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2022'nin ilk çeyreğinde yatırımları aralıksız sürdürerek 5,3 milyar TL'lik kombine yatırım gerçekleştirdiklerini, son 5 yılda yaptıkları toplam yatırımın 57,3 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti.

Koç Holding, 2022 yılının 1. çeyreğine dair finansallarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde 6 milyar 713 milyon TL net dönem kârı elde eden Holding, geçen yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 218 oranında artırdı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 113 milyon TL olan net kâra, finans sektöründen 2 milyar 647 milyon TL, otomotivden 940 milyon TL, enerjiden 858 milyon TL, dayanıklı tüketimden 110 milyon TL ve diğer sektörlerden 44 milyon TL ilave katkı sağlandı.

Holding, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre (finans sektörü faaliyet hasılatı dâhil) 152 milyar 105 milyon TL gelir elde ederken, gelirini yıllık bazda yüzde 165 artırdı. Brüt kâr ise yüzde 141 artışla 33 milyar 275 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Finans sektöründe yılın ilk çeyreğindeki pozitif gelişmeler; vadesiz mevduat ve bireysel kredilerde süregelen pazar payı kazanımı, güçlü tahsilatlar ve tahsili gecikmiş alacak girişleri ile desteklenen düşük kredi riski maliyeti, komisyon gelirlerinde genele yayılan iyileşme, güçlü yeni müşteri kazanımı ve içsel sermaye yaratımı ile desteklenen korunaklı sermaye tamponları oldu. Böylece, sektörün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 439 artışla 3 milyar 250 milyon TL oldu.

Otomotivde, avantajlı ürün dağılımı, ihracat anlaşmaları ve gider kontrolü ve fiyatlama disiplini ile öne çıktı. Diğer taraftan iç pazar ve ihracat pazarlarındaki zayıflık olumsuz gelişmeler olarak not edildi. Buna göre, sektörün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 77 artışla 2 milyar 204 milyon TL’ye çıktı.

Enerji tarafında ise, iç talepte büyüme, ürün marjlarındaki güçlü artış, stok kârı ve yüksek kapasite kullanımı olumlu, enerji fiyatlarındaki ani artış ise olumsuz gelişme olarak ilk çeyrekte kayda girdi. Sektörün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 296 artışla 568 milyon TL’ye yükseldi.

Ford Otosan’dan yeni yatırımlar

2021 yılında gösterdikleri istikrarlı ve başarılı performansı 2022'nin ilk çeyreğinde de sürdürdüklerini belirten Çakıroğlu, Ford Otosan'ın yatırımlarını yapmaya devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türk otomotiv sanayinin lider kuruluşu Ford Otosan, Ford'un Avrupa'daki en verimli üretim tesislerinden biri olan Romanya'daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere anlaşmaya vardı. Ford Otosan'ın yurt dışındaki ilk satın alması olacak bu yatırım ile şirketimizin Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi unvanını pekiştireceğimize ve ülkemizin otomotiv sektöründeki global rekabet avantajını artıracağımıza inanıyoruz. Romanya fabrikasında tasarımı ve mühendisliği tümüyle Ford Otosan'a ait olacak Yeni Nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu, Ford Puma ve yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorların üretimi de gerçekleştirilecek. Ayrıca, Koç Holding olarak batarya üretimi konusunda Ford Motor Company ve SK On ile ortak bir değerlendirme yapıyoruz. Öte yandan, Ford Otosan, Gölcük fabrikasında hattan indirdiği ilk E-Transit aracıyla Avrupa'nın en güçlü ve Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracını üretmeye başladı. Ford Otosan'ı uluslararası platforma taşıyan, batarya yatırımı ile de dönüşüm halindeki otomotiv endüstrisinde ülkemizin rekabetçi gücünü daha da arttırdı."

Koç Holding ve Aygaz, Entek hisselerini Tüpraş'a devredecek

Koç Holding olarak Yapı Kredi'de UniCredit'in sahip olduğu ve sermayenin yüzde 18'ine denk gelen ilave payın satın alınması işlemini 2022'nin ilk çeyreğinde tamamladıklarını vurgulayan Çakıroğlu, "S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında ‘The Sustainability Yearbook 2022’ şirketleri arasına girmeye hak kazanan bankamız, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde Türkiye'de AA seviyesinde puan alan tek banka oldu.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Entek Elektrik’in yeniden konumlandırılması için, Koç Holding ve Aygaz’ın, Entek hisselerini Tüpraş’a devredeceğini belirten Çakıroğlu, “Tüpraş’ın stratejik dönüşüm planındaki hedefleri ile Entek'in mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra şirketler arasındaki sinerjiyi kıymetli buluyoruz" dedi.