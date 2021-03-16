Koç: Otomotiv sektörüne 2 milyar Euro'luk yatırım yapacağız

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, "2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek." dedi.

Ali Koç, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır.

Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine üretilecek, Kocaeli'nde üretilip Avrupa'ya ihraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği pekişecektir.

Sadece dizel ve benzinli araçlar değil kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ve batarya üretimi de yapılacak.