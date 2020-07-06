Konukoğlu: Birçok sipariş bir anda Türkiye’ye dönecek

Yeni yatırımlara devam ettiklerini belirten Konukoğlu, "Genelde her yıl 200-350 milyon dolar arası yatırım yapıyoruz. 2020 için planladığımız yatırımların çok önemli bir kısmına ocak ayından itibaren başladık ve hızla devam ediyoruz. 2020’de 250 milyon dolar yatırım yapıyoruz" dedi.

Özlem Aydın Ayvacı'ya konuşan Konukoğlu; yatırımlarının enerji ağırlıklı olduğunu kaydederek, "Tekstilde kapasite artışı yatırımımız var. Çimentodaysa ürün geliştirme ve yine kapasite artışı yatırımımıza devam ediyoruz. Mart ayından sonra ağırlaşan koşulları göz önüne alarak programlarımızın küçük bir bölümünü oluşturan ‘Olmazsa olur’ olanları biraz yavaşlatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"BİRÇOK SİPARİŞ BİR ANDA TÜRKİYE'YE DÖNECEK"

Gelişmiş ülkelerin pandemi sonrasında Çin'den yaptıkları satın almaların yüzde 30'unu başka ülkelere kaydıracağına işaret eden Konukoğlu, bunun başta tekstil ve otomotiv sanayi olmak üzere birçok üretim alanında büyük fırsatlar doğuracağını kaydetti. Konukoğlu, şunları söyledi:

"Her musibetten bir hayır doğarmış. Çin’deki olumsuz gelişmeler tüm piyasaları fazlasıyla etkiledi. Gelişmiş ülkeler sadece ucuz olduğu için satın almaları Çin’den yapmanın çeşitli sakıncalarını yaşayarak gördüler. İleride benzer bir sorunla karşılaşmamak için mutlaka tedarikçilerini farklı ülkelerden seçecekler. Gerek Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığımız gerekse genç ve dinamik nüfusumuzun yanı sıra üretim alanlarındaki yeteneğimiz sayesinde birçok sipariş bir anda Türkiye’ye dönecek. Başta tekstil ve otomotiv sanayi olmak üzesare birçok üretim alanında büyük fırsatlar doğacak. Çin’in ihracatının yüzde 30’u bizim de içinde bulunduğumuz bölgeye gelecek. Bu yüzde 30’un önemli kısmını Türkiye alır. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu payı alacağız."











