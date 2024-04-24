Konut fiyat artışı enflasyonun gerisinde kaldı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2024’te aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 58,3 arttı. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Şubat 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1216 oldu. KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 58,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,1 oldu.

Reel getiri sadece Ankara'da

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 45,6, Ankara'da yüzde 72,9, İzmir'de yüzde 57,4 yükseldi.

Yıllık artışın enflasyonun üzerinde olduğu tek il Ankara oldu. Ankara'da konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,9 arttı. Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat da 24 bin 918 TL'ye çıktı.

Ankara'yı yüzde 57,4'lük artışla İzmir takip etti. İzmir'de de ortalama birim fiyat 36 bin 65 TL olarak kaydedildi. İstanbul'da konut fiyatları ise Şubat'ta yıllık yüzde 45,6 arttı. İstanbul'da ortalama birim fiyat 45 bin 420 TL oldu. Türkiye genelinde ortalama fiyat ise Şubat ayında 31 bin 364 TL'ye yükseldi.

Konut fiyat artışı 2019 Aralık'tan bu yana ilk kez enflasyonun ardında

Türkiye'de konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 58,31 artış kaydetti. Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

Şubat ayında konut fiyatlarında görülen yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül 2022'de yüzde 189,1 ile rekor seviyeye yükselmişti.