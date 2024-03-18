Konut fiyat endeksinde aşağı yönlü ivme sürüyor: İstanbul geriye düştü!

Konut fiyat endeksi Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 67,96 artarak Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artışını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 1190 seviyesinde gerçekleşti. KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 67,96 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 1,4 oldu.

Konut fiyatlarında son iki yılın en yavaş yıllık artışı

Konut fiyatlarındaki yıllık enflasyonda görülen aşağı yönlü ivme Ocak ayında da devam etti. TCMB verilerine göre konut fiyat endeksinde Ocak ayında kaydedilen yüzde 67,96'lık artış, Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artış oldu.



Aylık artışta ise Aralık ayına göre bir kıpırdanma izlendi. Ocak ayında konut fiyatlarında aylık artış yüzde 2,30 oldu. Aralık ayında konut fiyatlarında aylık yüzde 1,16'lık artış görülmüştü. Ocak ayında konut fiyatlarında reel artış yüzde 1,4 ile sınırlı düzeyde kaldı. Ocak ayı itibariyle Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 30 bin 900 TL olarak kaydedildi.



İstanbul'da yıllık artış yüzde 55'in altında

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 54,5, Ankara'da yüzde 85,6, İzmir'de yüzde 70,4 yükseldi.

Üç büyük ile bakıldığında Ankara'nın, İstanbul ve İzmir'e göre daha sıcak bir konut piyasasına sahip olduğu görüldü. Ankara'da Ocak ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 arttı. Aylık olarak ise artış yüzde 2,4 oldu. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.



Ankara'yı yüzde 70,4 yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de aynı dönemde konut fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,8 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 35 bin 684 TL olarak kaydedildi.



Aralık ayında aylık bazda nominal olarak sınırlı artış yaşanan İstanbul'da Ocak ayında da fiyatların sınırlı artış kaydettiği görüldü. TCMB verilerine göre İstanbul'da Ocak ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Yıllık artış ise yüzde 54,5 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 TL'ye yükseldi. Bu veri üzerinden yapılan hesaplamayla 120 metrekarelik bir daire 5,4 milyon TL'yi aştı.