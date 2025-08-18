Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

Konut fiyatları, temmuzda yüzde 0,95 oranında artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,8 oranında yükseldi. Fiyatlar reel olarak ise, yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetti.

18.08.2025

18.08.2025 10:30:090
2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 oranında artan konut fiyatları endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artış gösterdi; reel olarak ise yüzde 0,5 oranında düşüş kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 187,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,5 oranında azalış gösterdi.

En çok artış hangi ilde?

2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2 oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gösterdi.

