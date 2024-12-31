Konut kredilerinde yeni uygulama: Elektronik ortamda kullanılabilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

31.12.2024 10:40:160
Paylaş Tweet Paylaş
Konut kredilerinde yeni uygulama: Elektronik ortamda kullanılabilecek

Konut kredileri, şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum amaçlandı. Tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atıldı.

Düzenlemelerle birlikte konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı. Bu kapsamda krediye erişim işlem aşamalarının kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı olarak kullanılan dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumuna ilişkin uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı.

Yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilmesi sağlandı.

Tüketicilerin hak arama yolları konusunda daha doğru bilgilendirilmesi sağlandı

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı haline getirilmesi dikkate alınarak, hem bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinde hem de elektronik ortamda tüketicilerce satın alınan sigorta, bireysel emeklilik, ödeme ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine dair bilgiye sözleşme içeriğinde yer verilmesi zorunlu tutuldu. Böylelikle tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ücrette cinsiyet eşitliği: Türkiye'de durum ne?

Ücrette cinsiyet eşitliği: Türkiye'de durum ne?

Konut kredilerinde yeni uygulama: Elektronik ortamda kullanılabilecek

Konut kredilerinde yeni uygulama: Elektronik ortamda kullanılabilecek

Dış ticaret açığı, 7 milyar 459 milyon dolar oldu

Dış ticaret açığı, 7 milyar 459 milyon dolar oldu

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) arttı

Yılbaşı tatil rezervasyonu yüzde 30 artış gösterdi

Yılbaşı tatil rezervasyonu yüzde 30 artış gösterdi

Ehliyet, pasaport, vekaletname: Değerli kağıtların yeni satış bedelleri belirlendi

Ehliyet, pasaport, vekaletname: Değerli kağıtların yeni satış bedelleri belirlendi

Yorum Yaz