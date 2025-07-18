Konut satışları 12 aydır yükselişini sürdürüyor

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723'e ulaşırken, yıllık bazda yükselişini 12. aya taşıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. Böylece geçen yıl Temmuz ayında başlayan yükseliş ivmesi Haziran ayında da devam etti.

Geçen ay ipotekli konut satışlarının yüzde 112,6 artarak 14 bin 484'e ulaşması ise dikkat çekti. Yılın ilk yarısında konut satışı yüzde 26,9 artarak 691 bin 893 oldu. Bu veri tüm zamanların en yüksek ikinci Ocak-Haziran dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. Rekor, 726 bin 398 ile 2022 yılının ilk yarısında gerçekleşmişti.

Yüksek faiz oranlarına rağmen yılın ilk yarısında kredili konut satışları ikiye katlandı. Ocak-Haziran döneminde ipotekli konut satışları yüzde 100,5 artarak 103 bin 90 oldu.