Konut satışlarında hangi il birinci oldu?

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u Ankara ve İzmir izledi.

Birinci ve ikinci el konut satışlarının da arttığı nisan ayında yabancıya konut satışında da artış yaşandığını söyleyen lüks gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, “Nisan ayında da sıralama bozulmadı. Mart ayında olduğu gibi en çok İranlılara satış yapıldı. İran’ı, Rusya, Afganistan ve Kazakistan vatandaşları izledi. Yabancılar en çok İstanbul’u tercih etti” diyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2021 konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu. Türkiye genelinde nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5’lik artış göstererek 17 bin 514’ oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul’un 3 bin 769 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldığına dikkat çeken lüks gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, ipotekli konut satışının en az olduğu ilin ise 1 konut ile Hakkari olduğunu söylüyor.

Diğer konut satışlarının nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 204,9 artarak 78 bin 349 olduğunu söyleyen Özsan, “Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,4 oldu” diyor.

Diğer konut satışlarında Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izliyor. Diğer konut satışının en az olduğu il ise 7 konut ile Ardahan.

BİRİNCİ VE İKİNCİ ELDE İSTANBUL BİRİNCİ

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde birinci el satışın payının yüzde 30,5 olduğuna vurgu yapan Özsan, şunları ekledi: “İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışlarında ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve yüzde 21’lik pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,8 oldu. Ankara 7 bin 257 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 975 konut satışı ile İzmir izledi.”

OCAK-NİSAN’DA SATIŞLAR DÜŞTÜ

Ocak-Nisan 2021 döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışı yüzde 55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları yüzde 4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.

Buna karşın yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1’lik artışla 4 bin 77 konut olarak gerçekleştiğine değinen Özsan, “Yabancılara yapılan konut satışlarında, nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi. Nisan ayında da mart ayında olduğu gibi en çok alımı İranlılar yaptı. İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi” diye konuştu.