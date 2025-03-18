Konutta fiyat endeksi artarken, reel kayıp sürüyor

Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 artarken bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,6 oldu.

18.03.2025 10:46:120
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Konutta fiyat endeksi artarken, reel kayıp sürüyor

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2025'te aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31,3 arttı. KFE, şubatta yıllık yüzde 31,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış ise yüzde 5,6 oldu.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 170,5 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,3 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2 ve İzmir'de yüzde 32,7 yükseldi.

Konutta fiyatlarındaki artış enflasyonun gerisinde kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre konut fiyatları Şubat ayında yıllık olarak yüzde 31,3 artarken, TÜİK verilerine göre Şubat ayında yüzde 39,05 açıklanan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) gerisinde kaldı.

Aylık bazda ise konut fiyat artışı enflasyonu geçti. Bu dönemde konut fiyatları yüzde 2,8 arttı. Aynı dönemde aylık enflasyon yüzde 2,27 olmuştu.

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