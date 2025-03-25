Konutta talebin yönü değişti

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2024’ü halka arz hazırlıkları ile yatırım ve büyüme yılı olarak geçirdiklerini söyledi. 2025’te de bu ivmenin devam edeceğine vurgu yapan Kabadayı, “Ocak-Şubat ayında iyi bir performans sergiledik. Canlılığı son açıklanan konut istatistiklerinde de görüyoruz. Faizlerin düşüş eğilimine geçmesi ile birlikte tüketici gayrimenkule dönmeye başladı” dedi.

Avrupa’da uzun süredir lider olan Türkiye konut sektöründe son 1-2 yıldır talebin yönü de değişti. Bu değişime dikkat çeken Kabadayı, şöyle konuştu:

“Faizlerin düşük olduğu dönemde nihai kullanıcılarla birlikte yüksek oranda yatırımcı talebi de vardı. Son dönemde alıcıların yüzde 95’i oturumculardan oluşuyor. Yurt dışından ağırlıklı Çinli ve İranlı yatırımcılardan talepler alıyoruz. Çinliler pazarda 3-4 yıldır varlar ve dünyanın her yerinden konut alıyorlar. Tüm satış ofislerimizde hareketlilik var. Birinci el konut satışlarının toplam satıştaki payı yüzde 27. Aslında yüzde 45 ‘ler seviyesine ulaşmamız lazım. Krediye erişimin maliyeti önümüzdeki dönemde düşerse yine yukarı çıkacaktır. 2018’de satılan her iki konuttan biri birinci elken şu anda dört konuttan biri birinci el.”

“İSTANBUL’DA HER AY 11.500 YENİ KONUT SATILMALI”

İstanbul konut ihtiyacının en yoğun hissedildiği il. İnanç Kabadayı da İstanbul’da ihtiyacın karşılanması için aylık 11 bin 500 yeni konut satışı olması gerektiğini ifade etti. Kabadayı, “Ancak 2025 yılının ilk 2 ayında, aylık ortalama 4 bin 859 adet birinci el konut satılmış. İstanbul’da satılan birinci el konut, ihtiyacın yarısından az. Yeni konut üretimiyle karşılanamayan konut ihtiyacı, sırtını ikinci el konut satışların yaslamış durumda. Ama bu da sürdürülebilir bir model değil. En çok birinci el satışının olduğu 5 ilçeler; Esenyurt, Başakşehir, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla.

Tüm dünyada pandemi sonrası oluşan yüksek enflasyon ve hızlı artan inşaat maliyetleri sebebiyle yeni konut üretimi halen yeterli seviyelere gelemedi. İstanbul’da da oturum izni alınan daire sayısı 2015-2019 arası 5 yılda ortalama yıllık 152 binlerdeyken 2024’te bu rakam 90 bin oldu. Yüzde 40’lı bir düşüş var. Ortalama yıllık yeni konut ihtiyacı İstanbul’da 130 binlerde olması gerekirken 2023’te de 2024’te de 72 binlerde seyretti.”

KONUT KREDİLERİNİN PAYI YÜZDE 13’TEN YÜZDE 5’E DÜŞTÜ

Finansmana ulaşım zorluğu da konut satışlarında kendini gösteriyor. İnanç Kabadayı bu konuya da değindi. Yüksek faiz ve düzenlemeler neticesinde konut kredili satışların payında ciddi düşüş olduğunu dile getiren Kabadayı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplam krediler içinde konut kredilerinin payı 2018 yılında yüzde 13 iken bu yıl yüzde 5’e düştü. İstanbul’da ise 2018’de her 10 kişiden 4’ü kredi kullanırken şu anda bu her 10 kişiden 1’e düşmüş durumda.”

“HEDEF GLOBAL BİR OYUNCU OLMAK”

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Kabadayı, “Hali hazırda devam eden projelerimize ilaveten Şile’de otel ve 100 adet villadan oluşan projemiz ile Bahçeşehir ’deki 2.000 konutluk projemizde inşaat çalışmalarımıza başladık. Ayrıca bu yıl içinde Hasköy’de 116 konut ve Göktürk’te 240 konuttan oluşan projelerimize de ruhsat süreçlerinin tamamlanması akabinde başlamayı planlıyoruz. Bu dört projeyle beraber 2025 yılında İstanbul ve İzmir’de 6 yeni projeye başlamış olacağız. Ayrıca ABD’deki yatırımımızdan sonra Avrupa’da ve Körfez’de gayrimenkul fırsatlarını araştırıyoruz. Bu yıl sona ermeden bir pazara daha açılma hedefimiz var. Uzun yıllardır Türkiye’de oluşan gayrimenkul geliştirme bilgi birikimini yurt dışına da ihraç etmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Ege Yapı’yı global bir oyuncu haline getirmek” dedi.