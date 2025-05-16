Konutta tüm zamanların ocak-nisan rekoru

Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen konut satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 27,9 artarak 454 bin 145'e yükselirken, bu veri tüm zamanların en yüksek ocak-nisan rakamı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisandan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ikinci nisan verisi olarak kayıtlara geçti.

Nisanda ipotekli satışlar yüzde 147 artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Son aylarda faiz oranlarındaki gerileme ilk 4 aydaki ipotekli satışlara da yansıdı. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları yüzde 99,4 artarak 69 bin 194 oldu.

Konut satışları ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti. Bu veri tüm zamanların en yüksek ilk 4 aylık rakamı oldu. Bundan önceki en yüksek satış adedi 453 bin 121 adetle 2022'de görülmüştü.

Sektör temsilcileri, ilk 4 ayda yaşanan hareketliliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Konut satışlarındaki artış devam edecektir"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, nisanda hem geçen yılın aynı dönemine hem de mart ayına göre konut satışlarının arttığını belirterek, "Bunun en büyük nedeni, faizler yüksek olsa da önümüzdeki dönemde kredi oranlarındaki düşüşün ardından konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği beklentisidir. Bunu, kredili satışlarda yaşanan artıştan anlayabiliyoruz." dedi.

Altın fiyatlarındaki gerilemenin de buradan elde edilecek kazancı gayrimenkule yönlendireceğini dile getiren Şişik, "Deprem korkusu da diğer bir etken. İnsanlar şehrin dışında küçük ve daha güvenilir evleri tercih etmeye başladılar. Yine evlenecek çiftleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Konut satışlarındaki artış devam edecektir. Bu yılı 1,5 milyon konut satışıyla kapatabiliriz." diye konuştu.

"Veriler alıcı ve geliştirici tarafında hareketliliğin arttığını gösteriyor"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de nisandaki güçlü artışta "ertelenmiş talebin devreye girmesi, yatırım amaçlı alımların artması ve ekonomik beklentilerdeki iyileşmenin" etkili olduğunu söyledi.

Geçen ay ipotekli konut satışlarında yaşanan ivmelenmeye işaret eden Ekiz, bu durumun konut kredilerine erişimdeki iyileşme ve tüketici güvenindeki toparlanmanın göstergesi olduğunu vurguladı.

Ekiz, ocak-nisan döneminde toplam konut satışlarının yüzde 27,9 artarak 454 bin 145 seviyesine ulaştığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk 4 aydaki artış sektör genelinde kalıcı bir toparlanma eğilimini ortaya koymuştur. Veriler, hem bireysel yatırımcı hem de geliştirici tarafında hareketliliğin arttığını, konut piyasasının yeniden canlandığını ve konut talebinin bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak güçlendiğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde faiz oranları, gelir seviyesi, konut arzı ve enflasyon gibi dinamikler bu pozitif seyrin sürdürülebilirliğini belirleyecektir. Yükseliş trendi, sektöre olan güvenin yeniden oluştuğunu ve ekonomik belirsizliklerin görece azaldığını düşündürmektedir. Ancak bu toparlanmanın sürdürülebilirliği; faiz politikaları, enflasyon görünümü, arz kapasitesi ve gelir düzeyleriyle doğrudan bağlantılı olacaktır."

"Konut piyasasında alım iştahı ve canlılık var"

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan ise son zamanlarda kiraların yükselmesi konuta ihtiyaç duyan vatandaşları alıma yönlendirdiğini, özellikle uygun finansman bulunduğunda alımın çok hızlı gerçekleştiğini söyledi.

Akdoğan, "Fiyatlarda da artış beklentisi yatırımcıları alıma yönlendiriyor ve bu da sayıya yansıyor. İpotekli satışların artması hem fırsatların değerlendirildiğini hem de faiz oranlarının geriye çekildiğini gösteriyor. Konut piyasasında alım iştahı ve canlılık var. Faizler düştükçe satışlar hızlanacaktır." diye konuştu.

"Bu sene 1,5 milyon bandı aşılacak görünüyor"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'de maliyet artışlarının dizginlenmesi, üretimin canlanmaya başlaması ve Merkez Bankası'nın disiplinden taviz vermemesiyle sektörde güzel dışavurumlar gördüklerini söyledi.

Geçen sene temmuzda başlayan konut satışlarındaki artışların, ivmesini bu sene de devam ettirdiğini dile getiren Timur, nisanda sıfır konut satışlarındaki artışın yüzde 43 olduğunu, buradaki artış oranının ivmelenmesi halinde gayrimenkulden beslenen 250 alt sektörün de ciddi anlamda canlanacağını vurguladı.

Timur, ipotekli satışlardaki artışa değinerek, ilk 4 ayda her 6 konuttan birisinin banka kredisiyle satıldığını, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın her 10 konuttan birisi olarak gerçekleştiğini, rakamlarda düzelmeler yaşandığını anlattı.

Erden Timur, "İkinci yarıda faiz indirimi rüzgarıyla canlanmayı her alanda hissetmeye başlayacağız. Bu sene 1,5 milyon bandı aşılacak görünüyor. 27 Avrupa ülkesinin yüzde 95'i bu rakamlara bir yılda ulaşamıyor. Vatandaş konutun güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi." açıklamasında bulundu.

"Sıfır konut satışında hareketlenme başladı"

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş ise geçen yılı yüksek maliyet ve faizle geçiren Türkiye'nin bu sene ivme yakaladığını söyledi.

Nisanda satılan 118 bin konutun 43 bin adedinin sıfır olduğunu kaydeden Güneş, "Sıfır konut satışında da hareketlenmenin başladığını görüyoruz. İlk 4 ay toplamında 454 bin konutu geçtik. Bu sene ilk 6 ayda 700 bini aşacağız gibi görünüyor. Geçen sene son 6 ayda 1 milyona yakın konut satılmıştı. Bu sene 1,5 milyonun üstüne çıkmamız olası görünüyor." şeklinde konuştu.

"Sektöre duyulan güvenin ve konuta ihtiyacın göstergesi"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de konut satışlarındaki hemen tüm alt kırılımlarda iyileşme gördüklerini belirterek, Ramazan Bayramı tatilinin bir kısmının da denk geldiği geçen ay tüm zamanların en yüksek ikinci nisan verisinin yakalandığını vurguladı.

Kredili satışlardaki artışın sektöre duyulan güvenin ve konuta ihtiyacın önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Özgün, "Ocak-nisan döneminde tüm zamanların en yüksek rakamının yakalanması sektörümüze duyulan güvenin ve konuta olan talebin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Sektördeki teşviklerin artırılması, üretimin canlanması ve faizlerin geriye çekilmesiyle yılı rekorla kapatacağımıza dair inancım tam." diye konuştu.