Konutta 'yıllık enflasyon' yükselişini sürdürüyor

Konut fiyatları martta aylık yüzde 2, yıllık yüzde 32,34 artışla Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Konutta yıllık enflasyonda yükseliş eğilimi Mart ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Konut Fiyat Endeksi'ne (KFE) göre, konut fiyatlarında aylık yüzde 2, yıllık yüzde 32,34 artış görüldü. Bu artış son 7 ayın en yüksek artışı oldu.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) martta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 174 oldu. KFE, martta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 4,2 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,5, Ankara'da 1,9 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da 38,6 ve İzmir'de yüzde 32,5 yükseldi.







