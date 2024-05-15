Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama

Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirtti.

15.05.2024 15:26:220
Paylaş Tweet Paylaş
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AB, 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü

AB, 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Capital500 Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

Capital500 Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

Metro Türkiye’ye yeni CEO

Metro Türkiye’ye yeni CEO

Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama

Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama

Bütçe açığı dört ayda 691 milyar TL oldu

Bütçe açığı dört ayda 691 milyar TL oldu

Google, yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

Google, yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

Yorum Yaz