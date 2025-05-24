Kordsa’da CEO’luk görevine yeni atama

Kordsa tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ergun Hepvar’ın Kordsa CEO’luğu görevine getirildiği duyuruldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa’da yeni CEO ataması gerçekleştirildi. Kordsa tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ergun Hepvar’ın Kordsa CEO’luğu görevine getirildiği duyuruldu. İş hayatında 35 yıla yakın tecrübesi bulunan ve bugüne kadar farklı küresel şirketlerde liderlik rolleri üstlenen Ergun Hepvar, 01 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Burak Orhun, yeni atamaya ilişkin “Bugün dünyadaki dönüşüme yön verebilmek, farklı alanlardaki tecrübeleri bir araya getirebilmeyi zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, Ergun Hepvar’ın sahip olduğu küresel iş tecrübesi ve kültürü, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon, dijital dönüşüm, yapay zeka ve ileri veri analitiği gibi alanlarda edindiği tecrübeler, Kordsa’nın ileri malzeme şirketine dönüşümüne büyük güç verecek” değerlendirmesi yaptı.

- Ergun Hepvar kimdir?

Ergun Hepvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, California Üniversitesi Berkeley - Haas School of Business’ta MBA programını tamamladı. 1992-1997 yılları arasında Unilever’de Tedarik ve Sistem Yöneticiliği rollerinde kariyerine başlayıp, sonrasında C-Bridge Internet Solutions’ta Yönetim Ortağı olarak çalıştı. 2002- 2003 yılları arasında Apple’da Global Proje Yöneticisi olarak görev aldı. 2003-2005 yılları arasında TNT (şimdiki adı ile CEVA) Lojistikte Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak çalıştı.

Ergun Hepvar, 2005-2010 yılları arasında Sabancı Holding bünyesinde CIO olarak, Topluluk çapında bilgi teknolojileri stratejilerini yönetti ve kurumsal dijital dönüşüm programlarını hayata geçirdi. 2010-2013 yılları arasında Akçansa’da Tedarik Zinciri ve Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2013-2020 yılları arasında Olmuksan International Paper Türkiye CEO’su ve Ülke Direktörü olarak görev yapan Ergun Hepvar, son olarak International Paper’ın ABD merkezinde İnovasyon, Veri ve İleri Analitik Direktörü olarak çalıştı.