Kore, hedefine Türk turistleri koydu

Kore Turizm Ofisi İstanbul Direktörü Hyuncho Cho, 2023 yılında seyahatin tamamen normale dönmesiyle birlikte Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısının salgın öncesi seviyeyi yakalayarak 30 bini aşmasını beklediklerini söyledi. “Hedefimiz Kore'yi 1 numaralı Uzakdoğu destinasyonu yapmak” diyen Cho, K-Pop grupları ve Squid Game gibi popüler diziler sayesinde Kore’nin daha da popüler hale geldiğine dikkat çekti.

Kore’yi tanıtmak amacıyla yürüttükleri faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerini İstanbul’da gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla açıklayan Hyuncho Cho, İstanbul Ofisi olarak 2012 yılından bu yana Türkiye ve Kore arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için çalıştıklarını kaydetti. Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan olmak üzere toplam 20 ülkeden sorumlu olduklarını belirten Cho, “Türkiye ve Kore arasındaki güçlü diplomatik ve kültürel bağ, faaliyetlerimiz açısından eşsiz bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Güçlü aile bağları ve modernleşirken geleneksel yapılarını korumaları iki ülkeyi birbirlerine yakınlaştırıyor” diye konuştu.

Cho, 2015 yılında Güney Kore'yi ziyaret eden Türk turist sayısının 23 bin 440 iken, bu rakamın 2019'da 31 bin 293'e yükseldiğine işaret ederek, “Ancak bu yükseliş, pandemi nedeniyle 2020 ve 2021'de düşüşe geçti. Bu yıl da pandeminin etkilerini hala görüyoruz. 2023 yılında seyahatin tamamen normale dönmesiyle birlikte Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısının salgın öncesi seviyeyi yakalayarak 30 bini aşmasını bekliyoruz. Hedefimiz Kore'yi 1 numaralı Uzakdoğu destinasyonu yapmak… Önümüzdeki dönem de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kore dizilerine özel turlar

Son yıllarda K-POP gruplarının ve Kore dizilerinin popülaritesi sayesinde Kore’nin uluslararası alanda daha da popüler hale geldiğini vurgulayan Cho, sözlerine şöyle devam etti: “Kore, 5 bin yıllık bir tarihe ve 15 UNESCO Dünya Mirası Alanı ve çarpıcı doğal manzaralar dahil olmak üzere zengin bir kültürel altyapıya sahip. Ancak, son zamanlarda dünyaca ünlü pop müzik grubu BTS ile 2021'de dünyayı kasıp kavuran Netflix dizisi Squid Game gibi Kore’nin adının daha çok öne çıkmasını sağladı. Bu popüler temalar özelinde gerçekleştirilen etkinlikler, dizilere özel tasarlanan turistik turlar büyük ilgi görüyor.” Cho, ayrıca Kore yemeklerinin de Türk halkının damak zevkine hitap ettiğini ve geleneksel yemek atölyelerinin turistler açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.

“Kore kültürünü tanıtacağız”

Cho, Kore’nin Türkiye'den 90 güne kadar turistik amaçlı vizesiz ziyaret edilebildiğini belirterek, famturlar ve turizm fuarları ile iki ülke arasındaki turizmi güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Cho, “Türkiye'deki seyahat acentelerinin Kore'ye yönelik tur programlarını geliştirmelerine destek olacağız. Ayrıca Kore seyahat seminerleri ile Kore kültürünü tanıtmak istiyoruz” dedi. Cho, 2017 itibariyle, Kore'nin UIA’e göre 2016, 2017 yıllarında dünya MICE etkinlikleri sıralamasında 1’inci sırada olduğuna işaret ederek, son 10 yılda Kore'de düzenlenen UIA tabanlı uluslararası konferansların yıllık ortalama yüzde 22 ile en yüksek büyüme oranını gördüğünü aktardı.

Pandemi krizini fırsata dönüştürdü

Covid-19 salgınının dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığını kaydeden Cho, Kore’nin sağlam BT altyapısı ile bu krizi yeni bir fırsata dönüştürdüğünü söyledi. Cho, ülkenin her yerinde ücretsiz wi-fi hizmeti bulunduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Kore Turizm Organizasyonu, ziyaretçilerin şehrin deneyimini yaşamalarına yardımcı olmak için kongre merkezlerinin ve “unique venue” dedikleri eşsiz mekanlarının 360 derecelik VR videolarını üretti. ICT teknolojileri kullanılarak, akıllı kongreler, gerçek zamanlı hologramlar ve sanal kongre platformları aracılığıyla hem çevrimiçi hem de yüz yüze oturumlar aynı anda gerçekleştirilebiliyor. Popüler TV şovu Running Man konseptli yarış oyunu, etkileşimli aktiviteler ve su sporları gibi diğer takım oyunlarının yanı sıra, tarihi bir sarayda dolaşırken veya gezerken geleneksel hanbok kıyafetleri giymek gibi ülkenin kendine özgü kültürünü özgürce keşfetmenin yollarını sunan benzersiz deneyimler sunuyoruz. MICE ziyaretçilerinin sanat, eğlence sporları, Kore Dalgası, doğal güzellik ve Kore mirası ve kültürü gibi çeşitli cazibe merkezlerini deneyimlemelerini sağlamak için sürekli olarak yeni mekanlar sunuyoruz. 40 yılı aşkın bir süredir KTO bünyesinde faaliyet gösteren Kore MICE Bürosu, en az 10 kişilik gruplara özel olarak planlar hazırlıyor.”

Toplantıda konuşma yapan Asiana Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Gukhee Kim de İstanbul-Seul arası uçuşların haftada iki sefer olarak gerçekleştirildiğini, code-share anlaşması kapsamında haftada 11 sefer THY ile ortak uçuşlarının bulunduğunu aktardı. Kim, uçuşlarında sadece ASIANA Club

üyelerinin değil, THY Miles & Smiles ve diğer Star Alliance üyelerinin de mil kazandığını belirtti.