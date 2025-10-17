"Korku endeksi" 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı: 1 yorum var

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin kaygılarla 28,99'a çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor. Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmelere ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan belirsizliklerin eklenmesi piyasalardaki risk iştahının azalmasını sağladı.

Ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması, bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygıları artırdı. Sorunlu kredilere ilişkin endişelerin artmasıyla bölgesel bankaların performansını yansıtan KBW Bölgesel Bankacılık Endeksi, yüzde 6,3 geriledi. ABD tarafındaki bu olumsuz tablo, Asya ve Avrupa borsalarına da yansıdı.

Bu gelişmelerle yatırımcıların risk algısı da yükseldi. Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi bugün 28,99'a çıktı. VIX endeksi 24 Nisan'da 26,47 seviyesinde bulunuyordu. Böylece endeks yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesini gördü.

"Verilerle desteklenmediği sürece korku artışı yaratacak yorumlar sağlıklı değil"

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, üçüncü çeyrek bilanço sezonuna büyük ABD bankalarının iyi başladığını söyledi.

İşlem gelirleri ve yatırım bankacılığı aktivitelerinin finansallara olumlu yansıdığını ifade eden Çay, "ABD tüketicilerinin gidişatına dair kötü yorumlar almadık. Ayrıca ticari krediler tarafında da finans dışı kesimin net borç/FAVÖK kalemi ciddi bir problem içermiyor." dedi.

Detaylara bakıldığında iki kısımda geçmişe göre artan risklerin bulunduğunu dile getiren Çay, bunlardan ilkinin özel krediler, ikincisinin ise araç kredileri olduğunu söyledi.

Çay, "ABD'de bölgesel bankaların 'konut sektörü' hassasiyeti ve özel krediler tarafında 'opak' yani şeffaf olmayan bir piyasada faaliyet göstermeleri kredi portföylerinde riskler içeriyor. Bu riskleri iki bölgesel bankanın bilançolarında daha çok gördük. Şahsi düşüncem ise bu risklerin sistematik bir risk olmadığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Orta vadede ise azalan jeopolitik riskler, makro veriler açıklanmaya başlayınca daha çok anlaşılacak olan düşük resesyon riski, ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen faiz indirimleri ve sağlıklı devam eden yapay zeka yatırımlarıyla global borsa endekslerinin yükseliş trendine devam edeceğini bildiren Çay, veriler ile desteklenmediği sürece korku artışı yaratacak yorumları sağlıklı bulmadığını kaydetti.