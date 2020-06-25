Koronavirüs işe alım süreçlerini nasıl etkiledi? İK uzmanları değerlendirdi

Koronavirüs şirketlerin işe alım süreçlerini nasıl etkiledi? Hangi pozisyonlarda istihdam artacak? İnsan kaynakları uzmanları yeni dönemi Capital'e değerlendirdi.

Geçici ve tam zamanlı olmayan işe alımlarda yükselme olabileceğini değerlendiren uzmanlara göre, finans, pazarlama ve satış alanlarında yöneticilere talep artacak.

İnsan kaynakları uzmanları yeni döneme ilişkin şu değerlendirmede bulundular:

ZORUNLU RASYONALİZASYON

Unida Danışmanlık Kurucu Ortağı Saide Kuzeyli: Gıda, perakende, lojistik, e-pazarlama alanları pandemide altın günlerini yaşadı. “Peak” dönemi sonrası bu yükselme hemen inmese de aynı ivmeyi koruyamayacak. Normalleşme ile birlikte ileriki aylarda bu alanlarda şişen kadrolarda bir “rasyonalizasyon” yaşanabilir.

MALİYET KONTROLÜ

Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere: Şirketlerin önceliği norm kadroları belirledikten sonra işe alma planlarını oluşturmak olacak. Agresif işe alma ve buna dayalı büyümekten ziyade maliyet kontrolü daha ön planda olacaktır. Bu bağlamda, iç işe almaların, iş ve rol rotasyonunun da gündemde olacağını öngörüyorum.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA DEVAM

Algoritma Yönetici Ortağı Ali Özgenç: Pandemiyle birlikte birçok sektörde uzaktan çalışmanın mümkün olabildiği görüldü. Şirketler maliyetlerini azaltmak için belli işler için başka illerden uzaktan çalışacak “beyaz yakalıları” işe almayı değerlendirebilir.

GEÇİCİ VE TAM ZAMANLI İŞLER ARTACAK

Msearch Kurucu Başkanı Ali Midillili: Pandeminin gidişatıyla orantılı olarak geçiçi ve tam zamanlı olmayan işe alımlarda artış olacak. 2020 sonuna doğru, daha kalıcı işe alım stratejileri tekrar gözden geçirilerek, yeni normal çerçevesinde güncellenecek.

"FİNANS, PAZARLAMA VE SATIŞ ALANLARINDA YÖNETİCİ TALEBİ ARTACAK

MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın: Finans, pazarlama ve satış alanlarında, şirketlerin ihtiyaç duyduğu transformasyonu başarabilecek yöneticilere talep artacak. Bu transformasyon için artan bağımsız yönetim kurulu üyesi taleplerinde finans hakimiyetinin yanı sıra e-ticaret ve siber güvenlik yetkinliğinin de arandığı bir dönemdeyiz.

C "LEVEL" POZİSYONLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER OLACAK

HumanGroup/IRC Turkey Yönetici Ortağı Gaye Özcan: 'C level' pozisyonlarda önemli değişimler olacak. Bu tür zorlu dönemlerde “insan” farkı çok daha öne çıkıyor. Bu nedenle kurumların; sorgulayarak düşünebilme becerisi olan (critical thinking), adaptasyonu ve öğrenme motivasyonu yüksek (super learner), iş birliğine yatkın, dayanıklılığı yüksek (resilience) ve en önemlisi de 'yapabilen' (execution) çalışanlara ihtiyacı var.