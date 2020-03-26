"Koronavirüs Türkiye'yi fonlama koşulları ile etkiliyor"

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi profiline ilişkin koronavirüs kaynaklı risklerin esas itibarıyla küresel finansal koşullardaki bozulmadan geldiğini ve bankaların kredi profillerine yönelik risk artışıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Fitch Ratings'in 25 Mart tarihli notunda, Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacının (2020'de 170 milyar dolar civarında), zayıf para politikası kredibilitesi ve jeopolitik risklerle birlikte küresel piyasa algısındaki bozulmalara karşı kırılgan hale getirdiği ifade edildi. Notta, "Bu unsurlar 21 Şubat'ta teyit ettiğimiz 'BB-'/durağan notu üzerinde baskı oluşturuyor." dendi.

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacına en büyük katkıyı bankacılık sektörünün sağladığı belirtilen notta, koronavirüs salgını öncesinde bankaların dış borçlarının, yabancı para cinsinden borçlanmanın bir miktar sınırlanırken 2018'in ilk yarısından beri düşmüş olduğu ve YP cinsinden mevduatın önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

Fitch, piyasanın kapanması durumunda bankaların daha kararlı fonlama kaynakları olan dış borç servis gereksinimlerinin 2020'de 35 - 40 milyar dolar civarında olacağını, 81 milyar dolarlık müsait YP likiditesinin vadesi gelen piyasa borçlanmalarını ve YP mevduatın yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacağını düşünüyor.

Notta, "Koronavirüsün etkilerinin Türkiye'nin cari hesabını zayıflatmasını bekliyoruz. cari hesabı GSYİH'nin yüzde 1'i kadar fazlaya çeken önemli reel efektif döviz kuru ayarlamasının etkisi geçiyor. Turizm gelirlerindeki olası düşüş (2019'da net 25.7 milyar dolar) ve ihracat talebindeki düşüş, -2019'da 41 milyar dolar olan- düşük enerji ithalatını gölgede bırakıyor. Petrol fiyatlarında varil başına 10 dolarlık düşüş, merkez bankasına göre cari hesabı 3.5 milyar dolar iyileştiriyor." dendi.

Baz etkisi, düşük faiz oranları ve kredi büyümesindeki iyileşme ile birlikte GSYİH artışının 2020'nin başına güçlü göründüğü, ancak artık Fitch'in en son Küresel Ekonomik Tahmin raporundaki tahminlerine yönelik aşağı yönlü geniş çaplı risklerin olduğu belirtildi.