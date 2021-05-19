Koronaya karşı biyometrik güvenlik

Eskiden cezaevlerinde tercih edilen iris, yüz ve parmak izi tanıma gibi biyometrik geçiş kontrolleri, bulaş riskini azalttığı için girişlerin kontrol edildiği tüm alanlarda tercih ediliyor

Herkesin kendisini daha çok korumak istediği, hijyen kaygısının arttığı yeni normalde güvenlik sektörü de oluşan yeni ihtiyaca teknolojiyle yanıt verme konusunda en hızlı davranan sektörlerden biri oldu. Hijyen ve mesafe kaygısını giderecek çözümlerle güvenlik sağlamak sektörde ciddi bir talebe dönüşürken, temassız çözümler hayatın olmazsa olmazlarından biri haline geldi.

Riskleri azaltan çözümler

İris ve yüz tanıma çözümlerinin gündelik hayatta önem kazanmasının en büyük nedeni hijyen konusuna çözüm getirmesi. Her gün giriş çıkışın yapıldığı iş merkezlerinde sisteme tanıtılan yüz veya iris bilgileri sayesinde çalışanlar ve ziyaretçiler herhangi bir yere dokunmadan sadece birkaç saniyeyle ölçülebilecek kısa bir sürede giriş-çıkış yapabiliyor. Bu nedenle daha önce sadece yüksek güvenlik ihtiyacı olan laboratuvar, hastane, cezaevi, veri merkezleri ve banka gibi alanlarda öncelikli tercih edilen biyometrik geçiş kontrol sistemleri, ofis ya da mağaza personeli tarafından hijyen kaynaklı riskleri azaltacak bir çözüm olarak tercih ediliyor.

Hızlı tarama, düşük uygulama maliyeti

İris tanıma, geçiş kontrolünde en güvenilir çözümlerden biri olarak kabul ediliyor. Bunun nedeni de pek çok biyometrik özellikte olduğu gibi insan gözünde bulunan irisin kişiye özel veriler içeriyor olması. Bu özelliği sayesinde iris tanıma çözümüyle bir saniye gibi bir sürede iris tanımlanabiliyor. 35-40 cm mesafeden çalışabilen İris Tanıma Çözümü, sadece bir saniyede tarama işlemini gerçekleştiriyor. Hızlı tarama, düşük uygulama maliyeti ve hijyenik olmasıyla da tercih ediliyor.

Üst düzey bilgi doğrulama sağlıyor

En son teknolojilerin ve en gelişmiş algoritmaların kullanıldığı Yüz tanıma çözümü, yüz tanıma işlemi sırasında yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlıyor. Hızlı eşleşme sağlamak için yüksek çözünürlüklü kamerayla donatılan sistem, farklı aydınlatma koşullarında dahi üst düzey doğruluk sağlıyor.

Vücut ısısını ölçüyor, maske kullanmayanı uyarıyor

Vücut Sıcaklığı ve Maske Kontrolü Çözümü de vücut sıcaklığının doğal değerler dışında olduğu durumlarda geçiş izni vermeyen bir çözüm. Bu çözüm de hastalıkların yayılma riskine karşın koruma sağlıyor. Bu çözüm kapsamındaki vücut ısısını ölçen sensörler, düşük aydınlatma koşullarında dahi 1 saniyenin altında hızla algılama yapabiliyor, vücut sıcaklığını diğer ısı kaynaklarından ayırt ediyor. Çözüm maske kullanımının mecburi olduğu noktalarda, maske kullanmayan kişilere sesli ve görsel uyarı verirken, maskesiz geçişlere de engel oluyor. Çözüm, istendiği taktirde işletmelerin girişinde halihazırda mevcut bulunan kartlı geçiş sisteminize entegre olarak da çalışabiliyor.

Parmak izini üç boyutlu algılıyor

Temassız Parmak İzi Tanıma da özellikle geçiş güvenliğini sağlık koşullarını da göz önünde bulundurarak sağlamak konusunda öne çıkan bir diğer çözüm. Bu çözüm, sensörün üzerinden bir kez geçen dört parmağı 3D olarak algılıyor ve anında doğrulama yapıyor. Hızlı algılama sayesinde beklemeden geçiş yapmaya imkan veren çözüm böylelikle yine biyometrik bir özelliği kullanarak yüksek güvenlik sağlıyor.

Akıllı telefon ve saatlerle geçiş imkanı

Mobil geçiş kontrol sistemlerinde tuş paneli ya da akıllı kartların yerini akıllı telefonlar ve saatler alıyor. Kurulumu oldukça basit olan sistemde, kullanıcılar akıllı telefon ya da saatlerine indirdikleri bir uygulama ile kendi mobil kimliklerini oluşturup, kullanıma başlıyor. Şirketler ise web sitesi üzerinden yeni kimlik yaratma ya da kimlik iptali gibi işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

“Hayatımızda önemli önceliklerden biri haline geldi”

Temassız güvenlik çözümleriyle ilgili konuşan Sensormatic Pazarlama Direktörü PelinYelkencioğlu, “Pandemi öncesinde de temassız güvenlik çözümleri sunduğu yüksek güvenlik ve kolay kullanımı nedeniyle tercih ediliyordu. Ancak yeni normalde hayatımızda en önemli önceliklerden biri haline gelen hijyen ve mesafe bu çözümlere ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Artık belirli bir mesafeden hiç dokunmadan üstelik hızlı bir şekilde güvenliği sağlayan iris tanıma, yüz tanıma, temassız parmak izi tanıma ve mobil geçiş çözümlerine ihtiyaç daha da artacak. Hayatımızda güvenliği sağlama ihtiyacının olduğu her sektör ve alanda bu çözümler bizimle olmaya devam edecek” diyor.