İlk çeyrekte satışları yüzde 80 arttı: İki yeni fabrika yatırımı yapacak

Korona virüs nedeniyle bakliyat ürünlerine olan talebin yüzde 80 arttığını belirten Memişoğlu Grup CEO’su Veysel Memiş, “İki yeni fabrika yatırımı planlıyoruz” diyor.

Ayçe Tarcan Aksakal

aaksakal@capital.com.tr

Mersin Bölgesi’nin en büyük gruplarından biri olan Memişoğlu Grup, gıda, lojistik ve tarım alanında faaliyet gösteren 43 yıllık bir aile şirketi. Grup, Tat Bakliyat’la geçen yıl 1,2 milyar TL ciro gerçekleştirdi. İhracatı 100 milyon dolara yükseldi. Grubun yönetim kurulu üyesi ve CEO’su Veysel Memiş, ikinci kuşak olarak hedefinin şirketlerin satışlarını artırmak olduğunu söylüyor. “Yeni ve inovatif ürün yatırımlarına odaklanmayı hedefliyoruz” diyen Memiş, planlarını şöyle anlatıyor:

YÜZDE 80 ARTTI

“Geçen yıl, toplam satışlarda yüzde 40 oranında büyüme yakaladık. Bu yıl ise, korona virüs nedeniyle oluşan panik alımlarından dolayı bakliyat, pirinç ve bulgur ürünlerimize çok fazla talep artışı oldu. 2019 ikinci çeyreğe göre satışlarımız yüzde 80 arttı.

YENİ YATIRIM

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Mersin Organize sanayi bölgesinde günlük 240 ton kapasiteli bulgur ve yine günlük 250 ton kapasiteli mercimek fabrikası yatırımı yapmayı planlıyoruz.

VERİMLİLİK ARTACAK

Dünyanın birçok ülkesinde bakliyata olan talep sürekli arttığı için pazarlarımızda ürünlerimize büyük bir rağbet var. Yeni yılda, yeni projelerle iş verimliliğimizi yüzde 10 artırmak için bazı yeni çalışmalar yapmayı planlıyoruz.”

"BEKLEMEDİĞİMİZ TALEPLE KARŞILAŞTIK"

GLUTENSİZ ÜRETİM Sağlıklı beslenmek isteyenler glütensiz alternatif bakliyat ürünlerine yöneliyor. Biz de bu alana önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen mercimek, nohut, fasulye, pirinç ve mısırdan elde edilen ‘bakliyat unu’ ürünlerimizi piyasaya sunduk .

Tat Superfoods markasıyla 2019’da satışına başladığımız karabuğday, kinoa, chia ve keten tohumu gibi alternatif ürünlerle konusunda beklemediğimiz bir taleple karşı karşıyayız. Organik ürünlerimizin satışlarına da başladık.



