Koroplast, Parex ve Vindex'e rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. AŞ (Koroplast), Provel San. ve Tic. AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex) hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

9.01.2025 16:12:500
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Koroplast, Parex ve Vindex'e rekabet soruşturması

Koroplast, Parex ve Vindex firmaları hakkında rekabet soruşturması açıldı.

Rekabet Kurumunun sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, Kurul, kimyasal olmayan temizlik malzemeleri, gıda muhafaza ürünleri, çöp torbaları ve pişirme sarf malzemeleri üretimi ve tedarikini gerçekleştiren teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u hassas bilgi değişimi yoluyla ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı tamamladı.

Bu kapsamda, elde edilen bilgi ve belge ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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