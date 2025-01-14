KOSGEB destek kredilerinde limitler belirlendi: Alt ve üst sınır kaç TL oldu?

KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programlarının ayrıntıları belli oldu. Kredi desteklerinde alt ve üst limitler belirlendi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programları ile işletmelere çeşitli tutarlarda destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'nda, KOBİ'lerin yenilikçi, rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini ve işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceklerini söyleyerek duyurduğu programların ayrıntıları belli oldu.

Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak amacıyla yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, inovasyon faaliyetleriyle geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması, tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi, yeni teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması, işbirlikleriyle küresel pazarlar içinde yer almaları gibi stratejileri içeren projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

İşletme başına kredi alt limiti 5 milyon lira, üst limiti ise 50 milyon lira olarak belirlendi. Krediler 36 ay vadeli olacak.

Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin, sistemde kayıtlı, aktif durumda ve beyanının güncel olması gerekecek. Başvuru yapacak işletmelerin, limitet veya anonim şirket statüsünde olması talep ediliyor.

Hızlı büyüyen, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren ve son 3 yılda, her yıl bir önceki yıla göre ihracatı ile AR-GE harcamasını artıran işletmeler destek programına başvurabilecek.

Ayrıca, yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren, orta ölçekli, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tebliğle belirlenen öncelikli ürünler listesindeki alanlara ilişkin faaliyet gösteren, Turcorn 100 Programı kapsamına alınan işletmeler söz konusu destekten yararlanabilecek.

Kapasite geliştirmeye 20 milyon liraya kadar destek

Kapasite Geliştirme Destek Programı ile de KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

İşletme başına kredi alt limiti 1 milyon lira, üst limiti 20 milyon olarak belirlendi. Kredilerin azami vadesi 36 ay olacak.

Program kapsamında, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine finansal kuruluşlarla imzalanan protokoller çerçevesinde geri ödemesiz destek sağlanacak. KOBİ'ler bu destek programından bir kez faydalanabilecek.

Destekten, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan işletmeler, başvuru koşullarını taşımak kaydıyla yararlanabilecek.

İşletmenin programa dahil olabilmesi için KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanının güncel olması, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, limitet veya anonim şirket statüsünde bulunması, hızlı büyüyen işletme niteliği taşıması gerekecek.

Bazı özel durumlarda hızlı büyüme şartı aranmayacak. Bu durumlar KOSGEB veya TÜBİTAK destekli bir AR-GE veya yenilik projesini başarıyla tamamlamak, AR-GE merkezi statüsüne, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi'ne sahip olmak ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermek, büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projelerinde işbirliğine giderek sipariş sözleşmesi sunmak olarak sıralandı.

Söz konusu destekler makine, teçhizat ve kalıp, yazılım, personel ve hizmet alımı giderleri için verilecek. Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvurular 28 Şubat 2025'e kadar yapılabilecek. Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda ise süre sınırı bulunmuyor.