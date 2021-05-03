KOSGEB faizsiz kredi başvuruları başladı

Özellikle imalat ve teknoloji start-up’larına mikro ölçekte 3 taksitle 10 biner TL’den toplam 30 bin TL, küçük ölçeklerde de 25 biner TL’den toplam 75 bin TL’lik destek verilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni kredi programına başvuruları başladı. Kovid-19 salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek. Bloomberg HT yayınına katılan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt paketle ilgili olarak "Özellikle imalat ve teknoloji start-up’larına mikro ölçekte 3 taksitle 10 biner TL’den toplam 30 bin TL, küçük ölçeklerde de 25 biner TL’den toplam 75 bin TL’lik bir destek paketi vereceğiz" açıklamasında bulundu

Türkiye Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde tam kapanma tedbirlerini uygularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son destek paketinde yer alan KOSGEB faizsiz kredileri için de süreç başladı. Bloomberg HT’deki Finans Merkezi programına konuk olan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerde pandemi etkisinin çok fazla hissedildiğini belirtti.

3 Mayıs itibariyle başlayan KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi paketinin cirosunda düşüş olan mikro ve küçük işletmelere verileceğini kaydeden Kurt, şunları söyledi: Farklı fonlama kaynaklarından bir kredi paketi oluşturduk, bu krediyi işletmelere kendimiz doğrudan vereceğiz, bankalarla çok ilişkileri olmayacak. Pandemi eninde sonunda bitecek ve inşallah imalatta daha iyi rakamlara kavuşacağız.

Özellikle imalat ve teknoloji start-up’larına mikro ölçekte 3 taksitle 10 biner TL’den toplam 30 bin TL, küçük ölçeklerde de 25 biner TL’den toplam 75 bin TL’lik bir destek paketi vereceğiz. Bu paket 3 yıl ödemesiz, sonraki 2 yıl ödenecek ve sıfır faizle gerçekleştirilecek. Temel şartımız, şirketlerin pandemiden etkilenmiş ama istihdamı korumuş olması.”

Başvurular 21 Mayıs'a kadar sürecek

Kurt odak noktalarının imalat sektörü olduğunu belirtti. Başvuruların 21 Mayıs’a kadar süreceğini belirten Kurt “özellikle 2017 sonrasında kurulan start up’lar pandemi etkilerine çok maruz kaldı, onları destekleyeceğiz” dedi. Kurt 15 Haziran’dan itibaren de kredileri vereceklerini sözlerine ekledi.







