KOSGEB'in KOBİ'lere destek limiti yükseltildi

KOSGEB'in KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla sağladığı finansal desteğin üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

1.02.2025 11:58:330
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KOSGEB'in KOBİ'lere destek limiti yükseltildi

KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı finansal desteğin üst sınırını artıran Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla KOSGEB'in sağladığı finansal desteğin üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

"KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, imalat sanayi sektöründeki işletmeler öncelikli olarak desteklenecek.

KOSGEB tarafından yürütülecek program, proje, hizmet ve desteklerin özelliği dikkate alınarak, coğrafi uygulama alanlarına göre değişen destek oranı, limiti, kota ve kontenjan uygulamaları gerçekleştirilebilecek.

Madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, inşaat, ulaştırma ve depolama, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı ve diğer bilgi hizmeti, idari ve destek hizmet faaliyetleri alanlarına tüm alt başlıkları dahil olmak üzere destek sağlanacak.

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