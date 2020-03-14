Kovid-19 fırsatçılarının ihbarı için WhatsApp hattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri hızlı şekilde almak için WhatsApp hattı kurdu.

14 MART, 20200
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Kovid-19 fırsatçılarının ihbarı için WhatsApp hattı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin şikayetlerini iletmesi için bir imkan daha sağlandı.

Buna göre, vatandaşların şikayetlerini 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde yapabileceği “0552 189 0 189” numaralı WhatsApp hattı hizmete sunuldu.

Bu konudaki başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi “www.gib.gov.tr”den de yapılabilecek. İnternet sitesinde yer alan hızlı erişim menüsünden ihbar ve şikayetler için gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecek.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini “VİMER-189” ihbar hattına iletebileceklerini duyurarak, “Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.” açıklamasında bulunmuştu.


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