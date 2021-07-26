Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta kritik hafta

Prof. Dr. Balık, Kurban Bayramı'ndaki hareketliliğin Kovid-19 vaka sayılarına yansımasının bu haftadan itibaren görüleceğini, vakaların artmaması için aşı olunması gerektiğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, son günlerde Kovid-19 vaka sayılarının artmasının ve aşılama hızının düşmesinin nedenlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de düşen vaka sayılarının, kısıtlamaların kaldırılması ve delta varyantı sebebiyle tekrar yükseldiğine dikkati çeken Balık, "İngiltere'deki günlük vaka sayıları delta varyantından dolayı 50 bine çıktı. Eğer kişisel tedbirleri gevşetirsek, rehavet içinde olursak delta varyantı ülkemizde de hızlı şekilde yayılacak ve hakim varyant haline gelecektir." uyarısında bulundu.

Balık, delta varyantının bulaşıcılığının çok daha yüksek olduğunu hatırlatarak, "Avrupa'daki vakaların yüzde 65'i, İngiltere'dekilerin yüzde 90'ından fazlası delta varyantına bağlı. Yurt dışında yeni yapılan bir araştırmada delta varyantının vücutta 1200 kat daha hızlı çoğalabildiği tespit edildi. Zaten bundan dolayı bu varyant çok daha hızlı ve kolay şekilde bulaşıyor." dedi.

Delta varyantından korunmanın ancak iki doz aşılamayla mümkün olduğunu söyleyen Balık, şunları kaydetti:

"Araştırmalara göre iki doz aşı, delta varyantına karşı koruyuculuğunu önemli ölçüde devam ettiriyor. Bu, birçok ülkedeki bilimsel araştırmalarla ortaya koyuldu. Örneğin, ABD'de son iki ay içinde ölenlerin yüzde 99'unun iki doz aşısı olmayanlar arasından olduğu tespit edildi."

"Bir doz aşının koruyucu etkisi var ama çok az"

Prof. Dr. Balık, Türkiye'de bir doz aşı olanların oranının yüzde 63, iki doz aşı yaptıranların oranının da yüzde 36 olduğuna işaret ederek, "Delta varyantına karşı bir doz aşının koruyucu etkisi var ama çok az. Yani bir doz aşı olanlarda delta varyantı hastaneye yatacak kadar hastalığa sebebiyet verebilir. Bu nedenle bir doz aşı olanların bir an önce ikinci dozlarını olmaları gerekiyor." diye konuştu.

"49 milyon kişi delta varyantına bağlı ağır enfeksiyon ve ölüm riskine maruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 23 milyon kişinin hiç aşı yaptırmadığını, 17 milyon kişinin ikinci doz, 9 milyon kişinin de üçüncü doz aşısını henüz olmadığını açıkladığına dikkati çeken Balık, şöyle devam etti:

"Hiç aşı yaptırmayanlar ile ikinci ve üçüncü dozunu olmayanların sayısını topladığınızda 49 milyon kişi yapıyor. Bu da 49 milyon kişinin delta varyantına bağlı ağır enfeksiyon ve ölüm riskine maruz olduğu anlamına geliyor. Dünyada birçok ülkenin aşıya erişemediğini, birçok ülkenin aşı tedarikinde sıkıntı yaşadığını ve nüfusunun yüzde 1'ini bile aşılayamadığı bir ortamda, ülkemiz yeterli sayıda Kovid-19 aşısını tedarik etmeyi başarmışken, elimizde olmasına rağmen aşıyı elimizin tersiyle itmemeliyiz."

"Gençleri aşıya yönlendirme konusunda hızlıca birtakım adımlar atılmalı"

Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'nin günlük 1 milyon dozun üstünde aşıyı rahatlıkla yapacak kapasitesinin olmasına rağmen son günlerde aşılama hızının düşmesinin nedenlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son bir haftada, aslında bir iki günde yapabileceğimiz kadar aşı uygulandı. Bunun nedeni, aşı olmaya istekli kişiler sisteme tanımlandıklarında hızlıca aşılarını yaptırdılar. Bu kişiler bitince geriye aşı tereddüdü, aşı ilgisizliği olan özellikle genç jenerasyon kaldı. Bu yüzden de aşılama hızı yavaşladı. Bu yüzden gençleri aşı olmaya yönlendirme konusunda hızlıca birtakım adımlar atılması gerekiyor. Bu noktada ceza uygulanmasa da kafe, konser, maç, sinema, tiyatro gibi kapalı ve kalabalık alanlara iki doz aşı yaptırmayanların alınmaması gibi bir uygulama olabilir."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşıların kısırlık yaptığına ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialar ile kırsal kesimdeki vatandaşların aşı yaptırmaya gitmemesi nedeniyle aşılama oranının düşük olduğunu söyleyen Balık, "Bu bölgelerde kanaat önderlerinin sağlık çalışanlarıyla beraber ev ziyaretleri yapmasının aşılamayı hızlandıracağını düşünüyorum." dedi.

Günlük vaka sayılarındaki artış

Balık, son günlerdeki vaka artışlarının, 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen normalleşme sürecinde vatandaşların tedbirlere yeterli ölçüde uymamasından kaynaklandığına dikkati çekerek, Kurban Bayramı sürecindeki hareketliliğin etkisinin ise bu haftadan itibaren görüleceğini vurguladı.

Prof. Dr. İsmail Balık şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'ndaki hareketliliğin ve turizm bölgelerindeki kalabalıkların vaka sayılarına yansımasını bu haftadan itibaren daha fazla görmeye başlayacağız. Bu da maalesef vaka sayılarının artmasına neden olacak gibi gözüküyor. Vaka sayılarının daha fazla artmaması için çok hızlı şekilde tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu noktada vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları, asla kalabalık içine girmemeleri, aşılarını hızlıca yaptırmaları gerekiyor. Salgından kurtulmanın, aşı ve tedbirlere uymaktan başka yolu yok. Salgının devam etmesini engellemek için çift doz aşı oranımızı çok hızlı şekilde yüzde 70-80'lere çıkarmamız lazım. Aşı, yoğun bakımları ve ölümleri engelleyen en önemli silahımız. Delta varyantı o kadar kolay bulaşıyor ki çift doz aşısı olmayanlara illa ki bulaşacak."

Vaka sayılarının artmaması için vatandaşların uygulayacağı bireysel tedbirlerin önemini vurgulayan Balık, "Kovid-19'la mücadelede hükümet kısıtlama kararı almasa bile vatandaşların bireysel kısıtlamalarına hemen başlaması gerekiyor. Vatandaşlar bireysel kısıtlamalara katı şekilde uymazsa önümüzdeki günlerde maalesef vaka patlaması yaşanacaktır. Bunun önüne geçmek için tedbirlere uymaktan ve hızlıca aşı olmaktan başka çaremiz yok" uyarısında bulundu.