Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kredi kartı harcamaları 1 Mart haftası itibariyle 262,2 milyar TL ile rekor seviye kaydedildi.

Ekonomi yönetiminin, kredi kartlarına yönelik taksit sınırlandırması ve limit oranlarına ilişkin düzenleme çalışmaları devam ederken son gelen verilere göre kredi kartlarında yeni rekorlar kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı1 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylelikle kartlı harcamalarda yeni rekor kaydedildi.

Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

Kredi kartı harcamalarındaki artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık yükselişler, hizmet sektörleri, eğitim, araç kiralama-satış, akaryakıt ve mobilya harcamaları gruplarında görüldü. Harcamaları azalan az sayıda alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik harcamaları öne çıktı.

Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişler ise haftalık 15,6 milyar TL artış ile 83,4 milyar TL'ye yükselerek rekor kaydetti.

İnternet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son 4 haftalık ortalamasının yıllık değişimi ise yüzde 139,5 artış ile yükselişe devam etti.

Bakan Şimşek limitlerle ilgili düzenleme sinyali vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarına yönelik limitlerle ilgili bir düzenleme sinyali vermişti. Şimşek, "Merkez Bankası'nın yapacağı birtakım çalışmalar var. Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde gündeme geldi. Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Uluslararası normlar, kurallar neyi gerektiriyorsa onu devreye sokacağız" diye konuşmuştu.