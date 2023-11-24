Kredi kartlarında 'rekor' harcama ve faiz düzenlemesi

Kredi kartı harcamalarında Kasım ayı içinde 'indirim kampanyaları' ile yeni rekor kırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan “Banka Kartı ve Kredi Kartı İşlemler Tutarı” verilerine göre, 17 Kasım ile biten haftada toplam işlem tutarı yüzde 9,2 artışla 198,4 milyar TL seviyesine yükselerek yeni rekoru kaydetti. Artışlarda Kasım ayındaki indirim kampanyalarının etkili olduğu görüldü.

Verilere göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık artışlar giyim, elektrik-elektronik, market-AVM, mobilya-dekorasyon ve akaryakıt harcamaları gruplarında oldu. Harcamaları artan az sayıda alt gruplar arasında ise havayolları harcamaları öne çıktı. Bu dönemdeki değişime, vergi ve BES ödemelerinin 5,1 milyar TL artış ile yukarı yönlü etkide bulunduğu da görüldü.

İnternet üzerinden yapılan harcamalar verisi de dijital pazaryerlerindeki kampanyaların etkisine dikkat çekti. 17 Kasım haftasında internet üzerinden yapılan alışverişlerde haftalık 8 milyar TL artış görüldü. Bu artışla birlikte ilgili dönemde internet üzerinden yapılan harcamalar 61,3 milyar TL’ye yükseldi.

TCMB'den kredi kartı faizi düzenlemesi geldi

Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Aralık ayında değişiklik olmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltirken kredi kartında azami faiz oranlarında Aralık'ta değişiklik olmayacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan ayrı bir açıklamada Aralık ayı için kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranın ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edileceği belirtildi.