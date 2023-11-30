Kripto para karıştırıcısı Sinbad'a ABD'de yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Lazarus Grubu'na önemli bir kara para aklama aracı olarak hizmet veren kripto para birimi karıştırıcısı Sinbad'ın yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Sinbad'ın Lazarus Grubu soygunlarından milyonlarca dolar değerinde sanal para birimini işlediği belirtilen açıklamada, karıştırıcının ayrıca siber suçlularca yaptırımlardan kaçınma, uyuşturucu kaçakçılığı ve çocuklara yönelik cinsel istismar malzemelerinin satın alınması ve darknet pazarlarında yasa dışı satışlar gibi kötü niyetli faaliyetlerle bağlantılı işlemleri gizlemek için de kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Sinbad'a yaptırım uygulanmasının, kötü niyetli siber aktörlerin, yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kökenlerini ve varış noktalarını gizlemek için kullandıkları sistemleri açığa çıkarmaya yönelik daha önceki eylemlere dayandığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Lazarus Grubu gibi suç aktörlerinin çalıntı varlıkları aklamasına olanak tanıyan karıştırıcı hizmetlerinin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Hazine Bakanlığı ve ABD hükûmeti partnerlerinin, Sinbad gibi sanal para karıştırıcıların yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmasını önlemek için ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğuna dikkati çeken Adeyemo, dijital varlık ekosisteminde yasa dışı aktörlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceklerini belirtti.

Kongre'ye düzenleme çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı, Adeyemo'nun Blockchain Birliğinin 2023 Politika Zirvesi'nde yapacağı konuşmayı paylaştı.

Adeyemo, hükûmet ve geleneksel finans sektörünün, yasa dışı gelirlerin hareketini önlemek için ortaklık içinde çalıştığını işaret ederek bu kapsamda düzenleyici bir çerçeve oluşturulduğunu anımsattı.

Dijital varlık endüstrisindekilerin de aynısını yapmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Adeyemo, bu sektörün kara para aklamanın önlenmesine yardımcı olacak yeni araçlar oluşturma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Adeyemo, Bakanlığın dijital varlık alanındaki yasa dışı aktörlerin peşine düşmek için yetkilerini ve kaynaklarını genişletmek için ABD Kongresi'ne dün öneriler sunduğunu belirterek "Öncelikle, terörist grupların ve diğer yasa dışı aktörlerin varlıklarını hareket ettirmesine olanak tanıyan dijital varlık ekosistemindeki aktörlere yönelik yeni yaptırım araçlarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Kongre'yi, yalnızca bir firmayı ABD mali sisteminden kesmekle kalmayacak, aynı zamanda yaptırıma tabi kuruluşla iş yapmaya devam eden herhangi bir firmayı ABD mali sisteminden kopma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak ikincil bir yaptırım rejimi oluşturmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.