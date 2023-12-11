Kripto parada yeni dönem hazırlıkları sürüyor

Devam eden hazırlıklara göre, kripto varlıklar tanımlanacak, işlem vergisi alınacak, bu varlıklar üzerinden kara para aklanmasının önüne geçilecek, kripto paraya yasal çerçeve çizilecek.

11.12.2023 09:43:430
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Kripto parada yeni dönem hazırlıkları sürüyor

Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklar yoğunlaştırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlıkların ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

Kripto para piyasasına ilişkin yeni düzenleme için hazırlıklar hız kazandı. TRT Haber'in aktardığı habere göre düzenlemeyle kripto piyasasında belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle kripto varlıklarının üzerinden kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Esasları SPK belirleyecek

Düzenlemeye göre sermaye piyasası kurulu, kripto varlıkların ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak. Kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilecek ve kuruluş sürecinde teminat istenecek.

Varlık ihraç ve dağıtımını yapanlar ile yatırımcıların uyacakları ilkeler belirlenecek. Düzenlemede, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği de yer alacak . Sektördeki mevcut şirketlere alt yapı çalışmaları için belirli bir süre verilecek.

Yılbaşından sonra Meclis'e sunulacak

AKP kurmayları geçen dönem sektör temsilcileri ile toplantılar yaptı. Teklif, hem bakanlık hem de yatırım firmalarından elde edilen bilgilere göre şekillendirilecek. Yasal düzenlemenin yeni yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi bekleniyor. 


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