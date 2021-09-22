Kripto paralarda düşüş sürüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirtince, kripto para piyasaları düştü.

22.09.2021 10:01:000
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Kripto paralarda düşüş sürüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek, yatırımcıları korumanın önemini vurguladı. Açıklama ile kripto para piyasasındaki düşüş  3. güne taşındı.

Gensler, Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikte kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para birimlerini “son derece spekülatif bir varlık sınıfı” olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını anlattı.

Gensler, yatırımcıların ve tüketicilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Beş veya altı bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Açıklama öncesi 42.800 dolar olan Bitcoin 39.787 dolara kadar geriledi. Buradan gelen tepki alımlarıyla bu sabah itibarıyla yeniden 42 bin dolara çıktı.

Saat 09.31 itibarıyla Bitcoin (BTC) yüzde 1,82 düşüşle 42 bin 223 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise yüzde 5.22 kayıpla 2,899 dolara kadar geriledi.

Ripple (XRP) yüzde 1,52 düştü. 93 centte. Dogecoin (DOGE) ise 0,79 artışla 20 cente yükseldi.

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