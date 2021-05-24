Kripto paralarda erime sürüyor: Bitcoin, Ethereum, Ripple bugün kaç dolar?

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Kripto paralar dalgalı seyri ile gündemi meşgul ediyor. Geçen hafta Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin Bitcoin madenciliği konusunda sıkı tedbirler alacaklarını açıklamasıyla kripto para piyasasında sert düşüşler görüldü.

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 7’den fazla değer kaybederek 1.5 trilyon doların altına indi. Kripto para piyasaları 2 Mart tarihinden sonra ilk defa 1.5 trilyon doların altını gördü.

Mayıs ayına 58.000 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, geçen hafta etkili olan satışlarla 34.500 dolara kadar geriledi. Bitcoin, yeni haftanın açılışında ise 35.200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum (ETH) fiyatı yüzde 5 azalarak 2 bin 138 dolar oldu.

Ripple ise uzun süre sonra bir doların altına geriledi. XRP fiyatı yüzde 11’den fazla değer kaybederek 81 cente geriledi.

Dogecoin (DOGE) de yüzde 9 düşerek 31 cent oldu.