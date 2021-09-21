Kripto paraları düşüren 3 etken!

Kripto para piyasasında dün başlayan düşüş etkisini 2. güne taşıdı. Peki BTC, Ethereum, XRP ve Dogecoin’de son durum ne?

21.09.2021 12:11:000
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Kripto paraları düşüren 3 etken!

Sakin bir hafta sonu geçiren Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar neden geriledi? İşte ayrıntılar…

Saat 09:50 itibarıyla yüzde 6.6 gerileyen kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon 906 milyar dolar oldu. Böylece kripto paralar Ağustos ortasından beri ilk defa 2 trilyon doların altını gördü.

Kripto paralar neden düştü?

Kripto para piyasasının SEC Başkanının bugün yapacağı açıklama, Fed toplantısı ve Evergrande olayından etkilendiği belirtiliyor.

ABD’nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu SEC’in Başkanı Gary Gensler’in Türkiye saatiyle 19:00’da yapacağı toplantı kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek.

BTC, ETH,  XRP ve DOGE’de son durum

Bitcoin yüzde 5,97 düşüşle 42 bin 922 dolara geriledi. BTC’nin piyasa değeri 805 milyar dolara geriledi.

Ethereum da (ETH) yüzde 4,60 kayıpla 3 bin 037 dolara düştü.

Ripple‘da da düşüş sürüyor. XRP’nin  değer kaybı yüzde 4,30 ile 94 cent civarında işlem görüyor.

Dogecoin (DOGE)  ise yüzde 6,03 azalarak 20 cente geriledi.

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